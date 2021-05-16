«القومي للطفولة» يحبط 5 زيجات لأطفال خلال عيد الفطر

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط 5 حالات زواج لأطفال لم يبلغن السن القانونية، بمحافظتي الغربية والمنيا، خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس استقبل تلك الوقائع من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وتوفير كافة سبل الدعم لرفع الخطر عنهن.

وقالت "السنباطي"، إن الحالة الأولى كانت بمحافظة الغربية حيث عزم والدة الطفلة "س"، والتي تبلغ من العمر 15 عام، والمقيمة بالمحلة الكبرى، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية أول أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الفور تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والتي قامت ببحث الشكوى والوقوف على الواقعة المقدمة والتي ثبت صحتها وقامت باستدعاء الأم وتم تقديم جلسة مشورة أسرية خاصة بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، وفي هذا السياق تم تحرير محضر بالواقعة بمركز المحلة الكبرى، ووقعت والدة الطفلة على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

وأوضحت السنباطي أن الواقعة الثانية كانت لطفلة تبلغ من العمر 16 عاما مقيمة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، حيث قامت الجدة للأب بالإبلاغ عبر خط نجدة الطفل وطلب التدخل العاجل تجاه والدة الطفلة "م"، والتي تعتزم تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، وتم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية التي قامت ببحث البلاغ وبتبينها صحة الواقعة قامت بتحرير المحضر بمركز المحلة الكبري وتم استدعاء الأم والخال، وتم تقديم جلسة مشورة أسرية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال ووقعا على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه بمتابعة الطفلة تبين إصرار والدة الطفلة على إتمام إجراءات زفافها ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا السياق باشرت نيابة مركز المحلة الكبرى الجزئية إجراءاتها حيث قامت باستدعاء والدة الطفلة ووقعت إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأشارت السنباطي إلى أن البلاغ الثالث ورد لخط نجدة الطفل مفاده قيام أسرة الطفلة "ص"، البالغة من العمر 16 عاما، والمقيمة بمركز بسيون قرية صان الحجر محافظة الغربية، باتخاذ إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية ثالث أيام عيد الفطر، وبالتحقق من صحة الواقعة أفادت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية بصحتها، وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمركز بسيون بتحرير محضر بمركز بسيون، وقد وقع والدها إقراراً وتعهداً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية، إلا أنه وبمتابعة اللجنة لحالة الطفل لتقديم الدعم اللازم تبين سير والد الطفلة في إتمام إجراءات زفافها في الموعد المحدد، حيث تم إبلاغ نيابة مركز بسيون الجزئية والتي باشرت إجراءاتها، و قامت باستدعاء والد الطفلة ووقع إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية ووجهت النيابة العامة لمالك قاعة الأفراح أمراً، بعدم التصريح بإقامة حفلات عرس يكون أحد أطرافها طفلاً لم يبلغ الثامنة عشر من عمره.

وكانت الواقعة الرابعة بشأن قيام والد الطفلة "د" البالغة من العمر 17 عام ، والمقيمة "المنيا، مركز المنيا"، والذي قرر تزويجها قبل بلوغها السن القانونية ثاني أيام عيد الفطر، حيث تم إحالة البلاغ إلى إحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000 والتي قامت بدورها بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة المنيا، ووقع والدها إقرار وتعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

وكان البلاغ الخامس بشأن قيام مأذون بتحرير عقد زواج للطفلة "أ"، والتي تبلغ من العمر 16 عاما، والمقيمة بمركز ملوي محافظة المنيا، والتي قرر والدها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية، حيث تم إحالة البلاغ إلى إحدى الجمعيات الأهلية الشريكة مع خط نجدة الطفل والتي قامت بفحص البلاغ وتأكدت من صحة الواقعة، وتم استدعاء والد الطفل بمركز شرطة ملوي، ووقع والدها إقرار بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

ووجهت السنباطي الشكر للنائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام ونيابة اسئتناف طنطا، ونيابة اسئتناف بني سويف وملوي الجزئيتن، على سرعة الاستجابة لبلاغات المجلس بشأن حالة تلك الفتيات الأطفال وإصدار قرارها بما يتفق والمصلحة الفضلي لهن، كما توجهت بالشكر أيضا لوزارة الداخلية على الجهود المضنية التي تقدمها لحماية الأطفال.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون المثمر والوثيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة فيما يخص حماية الأطفال من كافة المخاطر التي يتعرضون لهاـ مشيرة إلى أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال.

وأضافت أن المجلس مستمر في التصدي لمثل هذه الممارسات الضارة وانتهاكات الطفولة، وإبلاغ الجهات المعنية عنها، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات المجلس وهي خط نجدة الطفل (16000)، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب علي الرقم (01102121600) أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.