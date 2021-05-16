الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 125 مخالفة لمخابز وضبط 97 لعبة نارية محظور تداولها بالبحيرة

ضبط ألعاب نارية
ضبط ألعاب نارية

وجه اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود المبذولة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة، خاصة خلال العطلات الرسمية وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية ، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين .

 - تحرير 125 محضرا لمخابز  مخالفة 

و  نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر، حملات على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير 125 محضرا وتقريرا ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتصرف في الدقيق البلدي، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

وتم ضبط عدد 5 مخابز قامت بالتصرف في عدد 348 شيكارة دقيق بلدى مدعم ،و ضبط 3 مخابز قاموا بتجميع الدقيق البلدي للبيع بالسوق السوداء بمقدار 23 شيكارة دقيق.

- ضبط 97 لعبة نارية محظور تداولها

 وفى مجال الأنشطة التجارية المختلفة تم ضبط 97  لعبة نارية محظور تداولها " صواريخ وشماريخ وطلقات "، وكمية من الكبدة بدون أى بيانات تجارية بأحد المطاعم، و ضبط 30 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالي "طن ونصف"، تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع. 

كما تمكنت الحملة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام ،و ضبط محطة وقود لبيع البنزين بازيد من السعر المحدد، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه محافظ البحيرة بإستمرار الحملات التموينية المختلفه لمراقبة جميع المنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم.

المخابز محافظ البحيرة منتهية الصلاحية النيابة العامة ضبط المخالفين

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