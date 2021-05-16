«أبيكورب»: مصر تدخل سباق الهيدروجين الأخضر والأمونيا بفضل الغاز الطبيعي

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التابعة لمنظمة الأقطار العربية المصدره للبترول (أوابك) ، إن مصر داخلت سباق الهيدروجين الأخضر والأمونيا ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعها الإمارات وعمان.

وأشارت «أبيكورب» فى تقريرها السنوى عن توقعاتها لاستثمارات الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2021-2025، إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا مرشحًا قويًا لأن يصبح منطقة رئيسية لتصدير الهيدروجين بفضل مزيج من موارد الغاز منخفضة التكلفة والطاقة المتجددة.

كما حققت بعض البلدان، مثل المملكة العربية السعودية والمغرب ، تقدمًا بالفعل كمصدرين منخفضي التكلفة للهيدروجين الأزرق والأخضر، وصافي صفر من الأمونيا ومنتجات أخرى منخفضة الكربون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعأً فى مايو الجاري مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث استراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس.

«أبيكورب»: مصر تدخل سباق الهيدروجين الأخضر والأمونيا بفضل موارد الغاز الطبيعي

‎وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطارا حاكما لكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر التي تؤهلها لأن تصبح مركزا للطاقة في شرق المتوسط، وأحد أكبر مصادر الطاقة الخضراء، لاستخدامات السوق المحلية والتصدير.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هناك فرصاً واعدة لتصدير الهيدروجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا للموقع الجغرافي للمنطقة القريب من الاتحاد الأوروبي.

وكلف رئيس الوزراء وزارتي الكهرباء والبترول بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة صياغة ورقة حول عناصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حتى تكون أساسا ومرجعا لعمليات التفاوض مع الشركات العالمية بهذا المجال.

«أبيكورب»: مصر تدخل سباق الهيدروجين الأخضر والأمونيا بفضل موارد الغاز الطبيعي

كما استقبل وزير البترول المهندس طارق الملا خلال أبريل الماضي فرنسوا كونيه سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلى شركة DEME البلجيكية، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل دعم و تعزيز التعاون بمجال توليد الطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر.