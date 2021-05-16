الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ابواب الخير

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي،  فقد يبحث الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الحالية عن الرابط، وذلك يتمكنوا من الحصول على كارت الخدمات الذي يوفر لهم الكثير من الخدمات بأقل سعر، وذلك طبقا لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويستطيع المواطنون الذين يرغبون في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الدخول عبر الرابط التالي:  rdis.moss.gov.eg، للاستعلام عن الكارت، فقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات الخدمات المتكاملة ضمن المرحلة الأولى، حيث وفرت بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الكثير من الحقوق والامتيازات، الواردة في القانون والتي منها الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك والضرائب، وتخفيضات فى المواصلات والخدمات العامة.

 

كيفية الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة

ويمكن للمواطنين الذين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومي في الخانة المطلوبة، و النقر على خانة الاستعلام عن الطلب.، على أن يقوم بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم شريطة أن يكون ساري، والمدون على شهادة الميلاد، ثم الضغط على بحث، وستظهر كافة البيانات التي قام المواطن بإدخالها.

 

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة  الخدمات المتكاملة العديد من الامتيازات والتسهيلات لصاحبها وذلك من كافة الجهات الحكومية بموجب التشريعات والقوانين، وتكون ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، فقد تمكن الأشخاص ذوي الاعاقة من الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية، والدعم النقدي.

إضافة إلى الإعفاء ‏من ‏رسوم‏ ‏العرض‏ ‏على‏ ‏القومسيون‏ ‏الطبي‏ عند التقدم للحصول على سيارة مجهزة، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم 20 عاملاً، بتعيين 5% من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخفض ساعات العمل لذوي الإعاقة بواقع ساعة واحدة باليوم، وتكون مدفوعة الأجر، وينطبق هذا على الشخص الذي يرعى معاق حتى الدرجة الثانية في القرابة معه.

 

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وبعد معرفة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، كما توفر العديد من الخدمات الأخرى التي يتمتع بها المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وزارة التضامن الاجتماعي إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ذوى الاحتياجات الخاصة

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