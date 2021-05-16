الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيادة طفيفة في أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة والقطاعي

الخضراوات
الخضراوات

ارتفعت أسعار الفاكهة بنحو طفيف خلال اليومين الماضيين، فيما استقرت أسعار الخضروات بأسواق الجملة و القطاعي، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك.

 و بلغت أسعار الكنتالوب في سوق العبور نحو 6.5 جنيه، مقابل 6 أمس الأول، والعنب والمشمش 25 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الخوخ بين 21 جنيها إلى 16 جنيها للكيلو، والبطيخ بين 16 جنيها إلى 20 جنيها للكيلو.

من ناحية أخرى، سجلت أسعار الخضراوات استقرارا منذ نهاية شهر رمضان  حيث تراوح سعرالكوسة بين 250 قرشا إلى 3 جنيهات للكيلو، والخيار 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، الباذنجان الرومي 100 قرش إلى 150 قرشا للكيلو في سوق الجملة ورومي إسماعيلية 3 جنيهات.

و في سياق متصل، تراوح سعر البصل المقور بـين  120 قرشا إلى 150 قرشا، للكيلو والليمون بين 20 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو، والطماطم من 120 قرشا إلى 250 فرشا للكيلو والبطاطس بين 200 قرشا إلى 350 قرشا للكيلو، ورق العنب بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، والبامية بين 7 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، فيما تراوح شعر الثوم الأحمر بين 17 إلى 19 جنيها، والفلفل الرومي تراوح بين 250 قرشا إلى 300 قرش، والفلفل الرومي الجديد 4 جنيهات، والفلفل الحامي، من 100 قرش إلى 200 قرش.

الأسعار في سوق العبور

وتراوح سعر الثوم الأبيض بسوق العبور بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأسود "العروس" بين 150 قرشا إلى 200 قرش للكيلو، والباذنجان الأبيض بين 250 قرشا إلى 275 قرشا، والباذنجان “الملون” 150 قرشا، والليمون"أضاليا" من 2 جنيه  إلى 3 جنيهات للكيلو، كما تراوحت أسعار البسلة بين 3  جنيهات إلى 5 جنيهات للكيلو، والفاصوليا بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، والجزر "بعرشه" 90 قرشا إلى 150 قرشا للكيلو، و"الجزر بدون عرش" 2.5 جنيها، البصل الأصفر بين 200 قرشا إلى 250 قرشا، والبصل الأحمر 3 جنيهات للكيلو.

 

الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة 

 

وسجل سعر الفلفل الحامي أوميجا نحو  250 قرشا، والشطة البلدي 150 قرشا للكيلو، فيما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي الجديد بين جنيها 2.5 إلي 3.5 جنيه، والقلقاس من 4 إل 4.5 جنيه للكيلو.

 

 

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