«القوى العاملة»: تعيين 594 شابا بينهم 19 من ذوي القدرات بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 594 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بتنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهي، التفصيل والحياكة، مهنة التبريد والتكييف، مهنة صيانة المحمول، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي، والمشغولات، استفاد منها 142 متدرباً.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 725 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 19 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد ندوتين مفاوضة جماعية، و4 ندوات زيادة الإنتاج، وندوتين توعية بأضرار السموم البيضاء.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 497 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 15 من ذوى الهمم والقدرات.

كما قامت بتنفيذ 12 دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج، وطهطا، والكوثر، على 9 مهن يحتاجها سوق العمل وهي، المساحة، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والمشغولات، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والطاقة الشمسية، والانترنت والتسويق الإلكتروني استفاد منها 162 متدرباً، فضلا عن عقد دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة السباكة الصحية لـ20 متدرباً ومتدربة.

وقامت المديرية أيضا، بالتفتيش على 764 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 53 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد ندوتان مفاوضة جماعية، و4 ندوات زيادة الإنتاج.