الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

متحدث الأرثوذكسية يكشف تفاصيل مشروع تنقيح بعض الكُتب الطقسية

متحدث الكنيسة ورئيس
متحدث الكنيسة ورئيس قسم الكرازة- عدسة: هاجر رضا

تحدث القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن مشروع تنقيح بعض الكُتب الطقسية وعلى رأسها السنكسار. 

وأضاف: «بالفعل، بدأ الأمر منذ عهد مُثلث الرحمات قداسة البابا المُتنيح شنودة الثالث، وبدأ بكتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ«السنكسار» وصدرت فعليًا نُسخة مُنقحة عام ٢٠٠٩ وهي الآن متوافرة في الكنائس، وبالنسبة للمدائح الكيهكية، فهو مشروع بدأ فعليًا ومستمر حاليًا وأثمر عن تنقيح العديد من المدائح».

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

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