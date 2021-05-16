الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021.

ويبحث طلاب الصف الرابع الإبتدائي عن نتيجة الامتحانات خلال تلك الفترة، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني مُجمعة.

وتشمل درجات الفصل الدراسي الثاني، شهر مارس وكذلك درجات شهر أبريل، وذلك وفق الخطة الدراسية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد والتي قد سبق وأعلنت عنها رئاسة الوزراء في اجتماع رسمي لها.

وتوفر الدستور لقرائها نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021 من خلال التقرير التالي.

 

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021

 - يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا www.cairogovresults.com/

  • حيث يقوم الطلاب بتسجيل الدخول.
  • اختيار السنة الدراسية ومن ثم الفصل الدراسي.
  • ادراج رقم الجلوس الخاص به.
  • اختيار عرض النتيجة.
  • سوف تظهر نتيجة الطالب مع درجاته في جميع المواد الدراسية وذلك فور رفع النتيجة على شبكة الانترنت.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن جدول زمني لأداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات شهر مارس وامتحانات شهر أبريل، وذلك بعد أن نوهت الوزارة بأنه قد تم رفع نسبة الغياب من المدارس، وهنا تُركت حرية الحضور لولي الأمر، كما تمت الإشارة عن مواعيد الامتحانات في منشور رسمي حتى يتمكن الطلاب من معرفة موعد الامتحانات.

 

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كما قامت الوزارة أيضا بتعديل نظام الامتحانات لهذا العام الدراسي، حيث قام الطلاب بتأدية الامتحانات في جميع المواد الدراسية الأساسية أو المضافة للمجموع في ورقة واحدة، وذلك لتقليل مدة حضور الطلاب في الامتحانات، وأيضا في ضوء حرص الوزارة على سلامة التلاميذ.

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان الرسمي عن نتائج الصف الرابع الابتدائي في كافة المحافظات يوم الأربعاء القادم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ان هناك امتحان تكميلي لجميع الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع 50% من الدرجة الكلية للامتحان في كل مادة دراسية، وسوف يتم عقد الامتحان التكميلي في شهر مايو الجاري.

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