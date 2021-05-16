«مش عارف عندى إيه».. القصة الكاملة لتعرض الفنان إسلام إبراهيم لوعكة صحية

تعرض الفنان إسلام إبراهيم وهو الممثل الشاب الذي ظهر فى مسلسل "100 وش" رمضان الماضي لوعكة صحية، وأكد إسلام أنه لا يعرف ما أصابه مؤكدًا أن مرضه حتى الآن مجهول.

سلبي كورونا

وقد أكد الفنان إسلام إبراهيم أنه غير مصاب بكورونا، مشيرًا إلى أنه قام بعمل المسحة وكانت النتيجة عدم إصابته بفيروس كورونا، ولكنه لا يعرف ماذا عنده.

ونشر إسلام إبراهيم صورة له من داخل المستشفى، ومعلق بذراعه أنابيب الجلوكوز، وعلق على الصورة قائلا:" دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه"، وسرعان ما تفاعل الجمهور مع الصورة وانهالت عليه الدعوات متمنيين له بالشفاء العاجل.

كما نشر الفنان إسلام إبراهيم منشور آخر قال فيه "حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس أنا مش قادر أرد على التليفون وإن شاء الله هطمنكم".

وتفاعل عدد كبير من متابعين إسلام إبراهيم معه ومع الصور التى قام بنشرها عبر حسابه، حيث قال له المتابعين :" إن شاء الله يكون تعب بسيط وتخف وترجعلنا بالسلامة"، بينما قال له آخرون :" إن شاء الله مش كورونا ويكون برد عادى بسبب تغير الجو ألف سلامة عليك".

إسلام إبراهيم

الفنان إسلام إبراهيم شارك في الموسم الرمضانى 2021 في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وجسد نجل بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى وحمل دوره الكثير من المفاجآت.

فيما قدم الفخراني دورا جديدا عليه ظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.