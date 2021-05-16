الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجارى

«تموين الغربية»: تحرير محاضر للمخابز المخالفة بكفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت حملة تموينية تضم مدير ادارة تموين كفر الزيات، يرافقة رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات، في ضبط عدد ١٧ شيكارة دقيق بلدي مدعم، تم تجميعها داخل مخابز بلدية بدائرة قرية كفر يعقوب، بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط هذة الكمية قبل تهريبها، حيث تم ضبط مخبز بلدي في كفر يعقوب بحوزته ١٠شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب بحوزته ٥ شيكارة، ومخبز بلدي آخر في كفر يعقوب ٢ شيكارة، وتم التحفظ على هذة الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير تقريران مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (15-9) جرام للرغيف الواحد وذلك بمخابز بدائرة مكتب تموين دلبشان، وكذلك تحرير مخالفتين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتقرير عدم وجود لوحة مواعيد لمخابز بمركز كفر الزيات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت حملة لتموين طنطا، قد أسفرت عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا منها 3 محاضرلمخابز بلدية لإنتاجها خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 14و12و14جرام عجز في الرغيف الواحد، وايضا تم تحرير 4 محاضر لمخابزلتصرفهم في دقيق بلدى مدعم بكميه تقدر بإجمالى عدد 12 ونصف شيكارة قاموا بالتصرف فيها بغرض بيعها بالسوق السوداء، وأيضا تم ضبط 3 و2 شيكارة لقيام مخبزين بتجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء، تم تحرير 2 محضر لإنتاج خبز بلدى بلدى مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم عمل عدد محضر غلق لمخابز لتوقفهم عن الانتاج بدون إذن.
 

وكان محمد الخولى، كبير مفتشى التموين، والسيد الحوالة، ومحمود برغوث، المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، وسعيد الوكيل، نجحوا بحملة أسفرت عن ضبط ضبط محل لبيع الحدايد والبويات والعدد بدون ترخيص، وبحوزتة عدد ٣٣ اسطوانة اكسجين طبية، بغرض تعبئتها وبيعها للاغراض الطبية لاستغلال أزمة كورونا التى تمر بها البلاد، وجارى اتخاذ اللازم والتحفظ علي المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
 

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

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