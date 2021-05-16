الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

19 ألفا و658 منفذًا لصرف المعاشات حتى الأول من مايو

التأمينات
التأمينات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى محافظات الجمهورية بلغ 19 ألفا و658 منفذًا حتى الأول من مايو الجاري.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و789 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و510 آلاف، وذلك حتى الأول من مايو الجاري.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد قررت صرف معاشات مايو مع بداية الشهر لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش، بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه، بمناسبة حلول عيد الفطر

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية صرف معاشات شهر مايو 2021 لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية.

وشدد عوض على أن الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة" لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب. 

وفى السياق، أكد عوض أنه تم التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكنه السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرهما، وكذا ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

المعاشات ملايين محافظ الاتصالات جمال هيئة شراء التضامن الوطني

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