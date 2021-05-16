المخاوف الأمنية تلغي إطلاق خط رحلات بحرية من إسرائيل إلى اليونان وقبرص

أصدرت شركة «رويال كاريبيان» لتنظيم الرحلات البحرية، قرارا بإلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من إسرائيل إلى اليونان وقبرص اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بسبب مخاوف أمنية في المنطقة.

وكان من المقرر أن تنطلق رحلات السفينة الجديدة "أوديسي أوف ذا سيز" التابعة للشركة من ميناء حيفا للمرة الأولى بهدف الاستفادة من ممر للسفر تعكف الدول الثلاث على فتحه لخدمة المسافرين الذين تلقوا تطعيمات الوقاية من كورونا.

وقالت الشركة، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: «لم تتمكن أوديسي من استكمال الاستعدادات المطلوبة بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة، في إشارة على ما يبدو إلى القتال في غزة والتوتر على حدود إسرائيل مع لبنان»، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن السفينة ستقضي موسمها الافتتاحي في فلوريدا، وأوضحت أنها لا تزال تأمل في العودة إلى هذه الوجهة الشعبية بسفنها في المستقبل.

ويستمر العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى يومه السابع دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 181 شهيدا فلسطينيا سقطوا منذ الإثنين الماضي من بينهم 52 طفلا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع وأراضى زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الغارات أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة 45 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت الطواقم الطبية جثمان الشهيد الطبيب أيمن أبوالعوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال شنت أكثر من 100 غارة، في مختلف محافظات القطاع، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض.