الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسماعيلية.. و«الشحات» رئيسل لحي ثان

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا رقم 289 لسنة 2021، بتكليف كرم شحات مصطفى العبادي للقيام بأعمال رئيس حي ثانٍ، مع  إنهاء تكليف رمضان السيد من القيام بأعمال رئيس حي ثانٍ، وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.
وشغل كرم الشحات عدة مناصب من بينها نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومن ثم رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.
من ناحية أخرى، ترأس اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، حملات متفرقة بالأحياء الثلاثة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ مواعيد غلق المحال والكافتريات والمولات التجارية، طبقًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقامت الجهات التنفيذية بحي أول بالمرور على شارع سعد زغلول والثلاثيني ومصر وتم إغلاق كافة المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما قام حي ثان بتحرير 6 إنذارات لعدم الالتزام بقرار الغلق، كما تمكنت الحملة بحي ثالث من تحرير 7 مخالفات ما بين إشغالات ومزاولة بدون ترخيص وكسر حظر.
وأكد السكرتير العام أن قرار الغلق يستثنى منه المطاعم والكافتريات الكائنة بالمنشٱت الفندقية والتي تعمل بنظام التوصيل للمنازل بعد مواعيد الغلق المقررة، و محال البقاله التموينية والخضراوات والفاكهه واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانه بمحطات الوقود وأسواق الجمله المرخصة.
ورصد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية مخالفة بناء لعقار بشارع السكة الحديد لبناء الدور الخامس مما يخالف شروط الترخيص، وشروعه في بناء الدور السادس وإنشاء الشدة الخشبية.

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