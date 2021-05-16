فتح معبر رفح استثنائيًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

قررت مصر، اليوم الأحد، فتح معبر رفح استثنائيًا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، لاستقبال المصابين.

وتم استئناف العمل في معبر رفح البري، أمس الأحد، في الاتجاهين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل التصعيد الحالي على حدود قطاع غزة المحاصر.

واستؤنفت عمليات السفر للفلسطينيين في الاتجاهين، للأسر الفلسطينية، والعالقين، والطلاب، وغيرهم.

وأعلنت هيئة المعابر في غزة عن أنه تم استئناف عمل معبر رفح البري، اليوم الأحد، لسفر الفلسطينيين من وإلى الأراضي المصرية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.