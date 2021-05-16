الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح معبر رفح استثنائيًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

فتح معبر رفح
فتح معبر رفح

قررت مصر، اليوم الأحد، فتح معبر رفح استثنائيًا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، لاستقبال المصابين.

وتم استئناف العمل في معبر رفح البري، أمس الأحد، في الاتجاهين، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، في ظل التصعيد الحالي على حدود قطاع غزة المحاصر.

واستؤنفت عمليات السفر للفلسطينيين في الاتجاهين، للأسر الفلسطينية، والعالقين، والطلاب، وغيرهم.

وأعلنت هيئة المعابر في غزة عن أنه تم استئناف عمل معبر رفح البري، اليوم الأحد، لسفر الفلسطينيين من وإلى الأراضي المصرية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

مصر معبر رفح فلسطين غزة قطاع غزة

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