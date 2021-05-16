أسرة الأمريكية «عاشقة مصر» تشكر تنسيقية الأحزاب: جعلتم المستحيل ممكنا (فيديو)

وجهت أسرة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تحقيق حلم والدتهما، قائلين: "فقد جعلتم ما لا نقدر عليه ممكنا، المصريين جعلوا زيارتنا مميزة، مصر نحن نحبك جدا ونتمني العودة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

وقال داستن نجل السيدة الأمريكية: "مصر بالنسبة لى أفضل بلد وأصبحت كذلك بالنسبة لعائلتي".

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية.

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ومن جهته، وجه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك مرورا باستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.

وعبر داستن عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية ومن قابلوه خلال رحلتهم من شعب مصر العظيم.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لأعضائها محمد الصعيدي وشرين ممدوح وحازم هلال وناريمان خالد وشريف الرفاعي وسلمي الصرتي وعماد رؤوف وأعضائها في مجلس النواب والشيوخ محمود القط، وعماد خليل، وأميرة العادلي على جهدهم في إنجاح رحلة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان والتي كانت تحلم بزيارة مصر.

«تنسيقية الأحزاب» تستقبل الأمريكية المصابة بالسرطان وتعد لها برنامجًا سياحيًا



وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت السيدة الأمريكية "جلوريا فيتال" التي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها فور وصولها إلي مطار القاهرة، وأعدت التنسيقية برنامجًا سياحيً متكاملًا يليق بحلم السيدة التي تركت العالم كله، واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة - مصر- التي لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتعود قصة السيدة الأمريكية "جلوريا فيتال"، بأنها بحثت فيما حولها للتفكير في أمر يخرجها من حالتها النفسية السيئة جراء إصابتها بمرض السرطان اللعين، فلم تجد أفضل من رحلة إلى مهد الحضارة وملتقى الرسل والأديان، أمراً تستمد منه قوة تستطيع أن تواجه به مرضها.

وأعلنت "فيتال" رغبتها زيارة مصر، لتقرر على الفور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرافقتها هي وأسرتها في زيارة المحروسة.

وتواصلت حينها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع "داستن فيتال"، نجل السيدة الأمريكية التي أصيبت بالسرطان، وأعربت له عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وتابعت التنسيقية في مطار جون إف كنيدي بولاية نيويورك، إجراءات سفر السيدة وأسرتها، وفور وصولها مطار القاهرة كان في استقبالها، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، لتسهيل إجراءات الوصول والخروج من المطار، ومرافقتها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا سياحيًا متكاملًا يليق بحلم هذه السيدة الأمريكية، موجهة خالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان.

ومع بداية البرنامج السياحي لضيوف مصر - العائلة الأمريكية للسيدة جلوريا -رافقتهم تنسيقية الأحزاب والسياسيين في عرض "الصوت و الضوء" بمنطقة أهرامات الجيزة حيث استمعت وشاهدت العائلة تاريخ الحضارة المصرية.

وكان في استقبال العائلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل والنائبة أميرة العادلي وأعضاء مجلس النواب والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ للاطمئنان على صحة السيدة جلوريا ورحلتها إلى مصر متمنين لها رحلة سعيدة.

وعلق داستن فيتال نجل السيدة جلوريا، والذي يعمل مدرسًا للتاريخ، عن سعادته بعرض الصوت والضوء، معربًا عن شكره للتنسيقية وما قدمته من اهتمام ورعاية لعائلته منذ بداية الرحلة من مطار جون إف كيندي بولاية نيويورك.

وتحرص التنسيقية من منطلق تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، لذلك سوف يرافق أعضاءها العائلة الأمريكية خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.