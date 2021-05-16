«القوى العاملة»: 335 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن المهن المطلوب هي، 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية، و50 مبيعات فواكه وخضروات.

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه علي الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتية (C.V) على البريد الإلكتروني Workforce @al-sadhan.com موضحا بالعنوان البريدي وصف الوظيفة المتقدم لها.

وكان المكتب العمالي بجدة، لفت إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك www.customs.gov.sa.