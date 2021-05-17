كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية.. نصائح من مدير معهد القلب السابق

يتعرض العديد من الأشخاص لحدوث أزمة قلبية لعدة أسباب يأتي أبرزها عدم معرفته العديد من أساليب تناول الطعام، فطريقة تناولنا للطعام أحيانًا تكون السبب الرئيسي لتعرضنا للعديد من المضاعفات الخطيرة سواء على القلب أو الضغط وغيرها من الأمراض الأخرى.

يقدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، مجموعة من النصائح خلال السطور التالية.

لمحبي الشاي

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، إن محبي الشاي لابد أن ينتبهوا أن يكون بدون سكر وحليب حتى لا يتسبب هذا في تقليل المواد المضادة للأكسدة المفيدة للجسم ولا نستفاد منها، وعليهم أيضًا عدم تناول الشاي عقب الوجبة مباشرة حتى لا يتسبب هذا في ترسيب الحديد الطعام يكون ملىء بالحديد يتم تناول كوب الشاي مما يمنع امتصاص الحديد للجسم لذا لابد من الانتظار على الأقل ساعة بعد الوجبة.

السمنة والزيت

وأضاف جمال شعبان أن الطعام كله طيب ولكن بالاعتدال، وأوصة بعدم تناول الزيت والسمن بكثرة حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل الكوليسترول في الدم، وكذلك زيت الزيتون لا يتم تسخينه عند تناوله بل يتم وضعه على الطعام عقب الرفع من النار.

البرتقال وفيتامين سي

ولأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي، لابد من عدم الإسراف والاكتفاء بكوب واحد من البرتقال للحصول على فيتامين سي حتى لا يؤثر على الضغط لما به من أملاح كثيرة.

وجبة العشاء

ونصح الدكتور جمال شعبان بعدم تناول المزيد من الأطعمة الدسمة خاصة في وجبة العشاء وتناولها قبل النوم بساعتين فهي تعد من أخطر الوجبات على صحة الفرد، مؤكدًا على تناول الزبادي والموز في العشاء.

تناول المسكنات

وحذر من تناول المسكنات بصورة كبيرة، حيث أن هناك العديد من الأشخاص من يعتادون على تلقي الحقن المسكنة شهريًا مما يعد خطر كبير على الجسم، فهي تسبب ارتقاع في ضغط الدم.

فيروس كورونا

أما فيما يخص فيروس كورونا لابد من توخي الحذر ومعرفة أن فقدان حاستي الشم والتذوق تعد من أبرز علامات الإصابة بالمرض وبمجرد حدوث ألم في الصدر أو ضيق في التنفس لابد من الاتجاه لأقرب طبيب لتلقي العلاج.