عرض فيلم «اطلعولي برة» على شبكة قنوات ONE.. الليلة

حصريًا..

تعرض شبكة قنوات ON E الليلة وفي رابع أيام عيد الفطر الفيلم السينمائي الجديد “اطلعولي برة” للنجم كريم محمود عبد العزيز.

ويعرض الفيلم في تمام الساعة التاسعة مساءً بشكل حصري على شبكة قنوات ON E.

قصة فيلم اطلعولي برة”

قصة فيلم “ اطلعولي برة” تدور حول عالم التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان، حيث يمتلك بيومي فؤاد شركة كبيرة في هذا المجال، ويقع نجل أخيه الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز في حب ابنته ملك قورة، وعندما يطلب زواجها من عمه يرفض خوفًا على الشركة والأموال.



ويدبر كريم خطة ذكية في أحداث الفيلم، حيث يحاول أن يُنشب خلافات بين عمه وبين أحد مسئولي الشركة الكبار ليحل محله، ويكتشف بيومي هذا الأمر، ويحاول إبعاده عن ابنته بأي طريقة لكنه يفشل.



ويصاب بيومي بحالة من اليأس الشديد بسبب عدم قدرته على أبعاد كريم محمود عبد العزيز عن ابنته ملك قورة، ليتركهما في نهاية الفيلم يتزوجان بسبب علاقة الحب الشديدة التي تجمعهما.

أبطال فيلم اطلعولي برة





«اطلعولي برة» من بطولة خالد الصاوي، كريم محمود عبد العزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي.

وعرضت قناة ON في عيد الفطر المبارك مجموعة من الأفلام الجديدة، ففي أول أيام العيد عرضت القناة فيلم "قلب أمه" بطولة كل من شيكو وهشام ماجد ودلال عبد العزيز، وتدور الأحداث حول نقل قلب الفنانة دلال عبد العزيز والدة هشام ماجد بعد وفاتها مباشرة إلى شيكو "البلطجي" بعد إصابته في قلبه لتنقلب الأحداث بطريقة كوميدية.

وعرضت القناة مجموعة أخرى مميزة من الأفلام الحديثة منها الفيل الأزرق 2 وعدد من البرامج على مدار أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن قدمت موسما متميزا في الدراما التليفزيونية خلال الموسم الرمضاني من خلال مسلسلات "الاختيار 2" و"نسل الأغراب".

مسرحيات قناة ON في العيد

وخلال العيد عرضت قناة ON مجموعة من أهم المسرحيات التي يحبها الجمهور وارتبط بها خلال السنوات الماضية، وجمعت بين المسرحيات الملونة والأبيض والأسود في ألوان مختلفة من ألوان الكوميديا، حيث عرضت القناة يوميا في أيام العيد مسرحية مختلفة، ففي اليوم الأول تم عرض مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" بطولة الزعيم عادل إمام وعدد كبير من النجوم، و في ثاني الأيام مسرحية ريا وسكينة بطولة الفنانة شادية وسهير البابلي وأحمد بدير، وفي اليوم الثالث عرض مسرحية عش المجانين بطولة محمد نجم وحسن عابدين ويتم عرض مسرحية "سيدتي الجميلة" بطولة فؤاد المهندس وشويكار" في اليوم الرابع من العيد في تمام السادسة مساء.