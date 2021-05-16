عدد سكان فلسطين 2021 وفقا لأحدث الإحصائيات

تصدر سؤال كم عدد سكان فلسطين 2021، مؤشرات البحث خلال الساعات الحالية، بعد الأحداث الملتهبة التي شهدتها فلسطين من ضرب الإسرائيليين بها، مما أثار غضب الشعوب العربية، وانتفضت الدول من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني بالمظاهرات والدعوات لوقف إطلاق النار.

كم عدد سكان فلسطين 2021

تعددت الأقاويل حول عدد سكان فلسطين الحقيقي حيث أكدت بعض الأقوال أنه يبلغ عدد سكان فلسطين وفقا لعام 2021 نحو 13.350 مليون مواطن فلسطيني ، مقسمين على النحو التالي، فقد بلغ عدد السكان في قطاع غزة نحو 2.019 مليون مواطن والضفة الغربية نحو 5.039 مليون مواطن وفي باقي الدول العربية حوالي 5.986 مليون فلسطيني وفي باقي الدول الأجنبية نحو 727 ألف مواطن فلسطيني وفي الأماكن المحتلة نحو 1.597 مليون فلسطيني.

أخر إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني

ووفقا لآخر الإحصائيات، فقد أعلن مركز الإحصاء الفلسطيني عام 2021 حول عدد سكان فلسطين و المنتشرين حول العالم، ما بين الضفة الغربية والدخال المحتل وقطاع غزة، وبلاد الشام ودول الخليج والعديد من الدول الأوروبية واللاتينية، أن عدد السكان قد بلغ ثمانية ملايين، وقد جاء هذا بواقع اربعة ملايين نسمة في الضفة ومليونين و 200000 نسمة في قطاع غزة، اذ يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا حيث تبلغ النسبة العامة للفئة العمرية بأقل من أربع عشرة سنة وبحوالي 38.9% من السكان.

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وينقسم سكان فلسطين إلى 4 مليون ذكر و3.43 مليون أنثى، ويوزع السكان على العديد من دول العالم، حيث جاء ذلك على إثر الهجرة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي عام 1948م.

نبذة تعريفية عن فلسطين الشقيقة

وبعد معرفة كم عدد سكان فلسطين 2021 ، تعتبر اللغة الرسمية هى لغة فلسطين الرسمية، بينما عملتها ثلاث وهي: الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، وأما من ناحية الحدود، فتقع بجوارها كل من: الجمهورية السورية، وخليج العقبة، وصحراء سيناء التابعة لجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والبحر الأبيض المتوسط، تنتمي لعدد من المنظمات الدولية؛ كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعد فلسطين أرض الرسالات ومهد الحضارات الإنسانية وقبلة المسلمين الأولى.