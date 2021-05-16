إصابة شخصان في انقلاب دراجة بخارية بشبرا الخيمة بالقليوبية

أصيب شخصين في انقلاب دراجة بخارية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا بمحافظة القليوبية، على الطريق الزراعى القادم من القاهرة إلى بنها، ونقل المصابيين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر- إسكندرية الزراعي، عند مدخل ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة في القدم والرأس وتم نقلهم إلى مستشفي النيل بميدان المؤسسة لسرعة إسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقت سابق، تلقى المقدم أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا بوجود سيارة مسرعة اصطدمت بدراجة بخارية كان يستقلها 3 أشخاص، هم "عادل إ س" 62 عاما بالمعاش، ونجلته، وحفيده "مالك ع أ" يبلغ من العمر عام ونصف، مما أدى إلى سقوط الثلاثة وإصابتهم، إلا أن إصابات الطفل كانت بالغة.

وورد تقرير المستشفى بأن إصابات الطفل كانت كسر بالجمجمة ونزيف داخلى أدى إلى الموت فى الحال.

وبالفحص تبين للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا عدم صدق الرواية، حيث أكدت التحريات أن جد الطفل كان يستقل الدراجة النارية لشراء بعض المستلزمات، وخلفه ابنته خالة الطفل، وحفيده الطفل "مالك"، وأصيب بنوبة السكر أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بجانب الطريق وسقطوا على الأرض.

وبالفحص تبين إصابة الجد وابنته، بينما كانت إصابات الطفل على النحو المبين، مما أدى إلى وفاته على الفور

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرتا بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المهندس الفني لفحص مكان الحادث وسؤال شهود العيان عن الحادث والتصوريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير باسباب وملابسات الوفاة