الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بإشراف وزير الدفاع الإسرائيلي.. 200 غارة تستهدف قطاع غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت مصادر صحية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بإشراف من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وبمشاركة أكثر من 200 طائرة حربية في الهجمات.

واستهدفت الغارات التي شنتها طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية، 4 منازل في حي الرمال غربي مدينة غزة، وتعد الغارات هي الأعنف منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل أسبوع.

 

ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

 

وأفادت المصادر الطبية بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة أسفرت عن 45 مصابا، معظمهم نساء وأطفال، في حين لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وينتشلون جثثا من تحت أنقاض البيوت المدمرة.

وبلغ عدد الشهداء في قطاع غزة على مدار أسبوع من التصعيد العسكري الإسرائيلي 185 شخصا، من بينهم 47 طفلا و29 امرأة و1200 مصابا بجراح مختلفة.

ولا تزال طواقم الإنقاذ تقوم بأعمال البحث عن ناجين تحت الركام، حيث تمكنت من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة بغزة.

وأظهرت مقاطع فيديو إشراف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بنفسه، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي شخصيا، من إحدى القواعد الجوية، على القصف المكثف الذي استهدف قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 200 طائرة حربية شاركت في الهجمات على غزة الليلة الماضية.

وانطلقت صفارات الإنذار من الصواريخ في مدن حدودية إسرائيلية عقب الفجر، في الوقت الذي دخلت العمليات يومها السابع من دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في شارع الثورة وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل وبأضرار بليغة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ومخزن العهد التابع لها، فضلا عن الأضرار الكبيرة في البيوت المحيطة بالمكان.

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