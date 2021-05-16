كيف جذبت عملية إنقاذ معبد أبوسمبل انتباه منظمة اليونسكو لمواقع التراث المصرية؟

قال حازم فهمي سفير مصر في كوريا الجنوبية في حوار له مع صحيفة "كوريا جونغ أنغ ديلي" إن عملية إنقاذ معبد ابو سمبل في أٍسوان كانت النقطة التي جذبت انتباه منظمة اليونسكو العالمية لمواقع التراث المصرية.

وتعود القصة إلى عام 1954 ، عندما تم إنشاء السد العالي عبر نهر النيل لمنع الفيضانات المدمرة في المنطقة، لكن المشروع كان من شأنه أن يغمر قسمًا كبيرًا من المعبد التاريخي.

واتصلت مصر باليونسكو للمساعدة في عام 1959. وهكذا ولد المشروع الذي قسم المعبد إلى أكثر من 1000 كتلة ، بما في ذلك الواجهات العملاقة لرمسيس الثاني (1303 قبل الميلاد - 1213 قبل الميلاد) والملكة نفرتاري ، وأعيد تجميعها على الأرض بحوالي 65 مترًا. (213 قدمًا) أعلى.





وتابع فهمي: "يوجد داخل المعبد تماثيل لرمسيس الثاني مع ثلاثة آلهة أخرى: رع وآمون وبتاح"، وتم نقل المعبد بنجاح في 22 سبتمبر 1968. وبعد شهر ، شعر المهندسون بسعادة غامرة عندما وجدوا الشمس تتعامد في وجوه التماثيل الثلاثة.



وبعد أربع سنوات ، اعتمدت اليونسكو اتفاقيتها بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. حتى يومنا هذا ، تم تخصيص أكثر من 1000 موقع للحماية من قبل اليونسكو ، بما في ذلك أبو سمبل.



وتابع فهمي: لقد أدت جائحة كورونا إلى تقييد السفر حول العالم لأكثر من عام ، بما في ذلك الجولات للعديد من هذه المواقع لكنها لم تضع حداً لعمليات التنقيب والبحث الجارية في مصر ، البلد الذي قد لا ينقصه كنوز التنقيب.



ففي الشهر الماضي، تم اكتشاف مدينة بأكملها كانت تعتبر ضائعة بالقرب من الأقصر ، كما تم اكتشاف أول حالة معروفة لامرأة حامل محنطة وتشير التقديرات إلى أن المومياء صنعت في مصر حوالي القرن الأول قبل الميلاد.



واضافت الصحيفة الكورية الجنوبية ا ن حقيقة أن مجموعة من الباحثين البولنديين هم الذين قاموا بالاكتشاف يدل على استمرار الاهتمام العالمي بالبحوث الأثرية في مصر.



قال فهمي: "قبل جائحة كورونا كان لدينا ما يصل إلى 13 مليون سائح زاروا البلاد في عام 2019". عندما يتمكن السائحون من العودة ، سيكون لدينا متحف جديد مفتوح وجاهز و نحن متحمسون لعرض الآثار التي تم العثور عليها في مصر حتى الآن ، والتي يقال إنها أقل من ثلث ما هو مخفي في مصر



وتابع فهمي: هناك عدد لا بأس به من القصص المحيطة بمعبد أبو سمبل حيث يقول أحدهم أنه تم اكتشاف المعبد من قبل مستكشف سويسري في أوائل القرن التاسع عشر ، حيث جاء مستكشف سويسري اسمه يوهان لودفيج بوركهارت واكتشف المعبد ، بينما كان صبي صغير يُدعى أبو سمبل يصوره في الطريق لذلك سمي المعبد باسم الصبي. لا أحد يعرف حتى الآن اسم المعبد أصلاً. ولكن منذ اكتشافه ، أصبح المعبد الآن أحد أكثر المواقع المحبوبة في مصر ، حيث يحتل المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأماكن زيارة في البلاد ، بعد هرم الجيزة.



واضاف فهمي المعبد عبارة عن مجمع ضخم من معبدين منحوتين على جرف صخري و يبلغ ارتفاع المعبد 98 قدمًا وطوله 115 قدمًا ، مع أربع واجهات ضخمة عند المدخل تصور رمسيس الثاني على عرشه. وتوجد تحتها تماثيل أصغر حجما



ومجرد الدخول ، سيرى الزائرون نقوشًا على الحائط تُظهر رمسيس الثاني ونفرتاري يعبدون الآلهة ، وتحكي الكتابات الهيروغليفية عن انتصار الملك في المعارك ضد النوبيين والليبيين في ذلك الوقت. وتحتوي الجدران أيضًا على أول معاهدة سلام موقعة بين رمسيس الثاني والملك الحثي للمنطقة التي هي سوريا اليوم. تم العثور على النسخة المطابقة أيضًا في تركيا ، ولدى الأمم المتحدة أيضًا نسخة من هذه المعاهدة ، لأنها رمز للسلام.

وحول موكب نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري لمتحف الحضارة قال فهمي: كانت هذه الخطوة جزءًا من التغييرات التي ننفذها في القاهرة ، لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح ، وفي وقت لاحق من العام ، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير ، وسيكون أكبر متحف في العالم ، بمساحة 117 فدانًا ويتسع لـ 100000 قطعة ونحن نتحدث عن قطع من الحضارات الفرعونية فقط.

كما تم افتتاح المدينة الذهبية المفقودة بالقرب من الأقصر والتي تم اكتشافها حديثًا للجمهور الشهر الماضي.



وحول التعاون السياحي المصري الكوري ، قال فهمي : كنت على اتصال وثيق بالمتحف الوطني الكوري ، وقمت مؤخرًا بالتوسط بينهم وبين وزارة السياحة والآثار وهم يناقشون الآن استضافة معرض دائم لمدة خمس سنوات في المتحف في سيول على ان يبد المعرض في عام 2024.



وحاليا ، هناك معرض مستمر بين المتحف الوطني الكوري ومتحف بروكلين يعرض 94 من الكنوز والتحف المصرية القديمة ، والذي سيفتتح حتى نوفمبر من هذا العام.



