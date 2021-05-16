«القومي للمرأة» لم يتلقى أي شكاوى تحرش خلال أيام العيد

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، والتي تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أمل عبد المنعم، المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية ، العنف الأسري، تنفيذ الأحكام، اتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.



يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات وذلك على مدار 12 ساعة ،بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر 15115، أو عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600، كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

وأضافت عبد المنعم، أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة على تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسى وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أنه مكتب الشكاوى يستقبل كل الاستفسارات القانونية والشكاوى وعلى حسب الاستفسار يتم مساعدة السيدات فى الوصول إلى حقها أو تقديم الاستشارة لها خلال سؤالها، وإعطاء التوجيهات السليمة، موضحة أنه بخصوص الإجراءات المتخذة فى حال وجود شكوى على الخط المختصر 15115، يتم التوجيه بالاستشارات القانونية للسيدة والتوجيهات السليمة لتحركها وفى حال الاحتياج لتدخل قانونى او قضائي يتم تحويلها لأحد المحامين المتطوعين بالمكتب ومتابعة الإجراءات القانونية والقضائية.

وتابعت أن مكتب الشكاوى يستقبل جميع الشكاوى سواء من خلال الخط الساخن أو من خلال الحضور لمقر المجلس وفروعه"، وكذلك بعض الاستفسارات الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية.