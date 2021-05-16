اليوم.. مصر للطيران تنقل 5330 راكبا على متن 36 رحلة

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، رحلات جوية تنقل على متنها 5330 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق اليوم، 36 رحلة دولية و20 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوي لنقل 5330 راكبا، وسط التزام تام بإتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًافي حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى

يذكر ان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي وميناء شرم البحري وميناء نويبع البحري ومنفذ طابا البري، كما تم توفير القوى البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

كما أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، عن اتخاذ عدة إجراءات احترازية استعدادا لعودة السياحة الروسية لمحافظة جنوب سيناء بعد قرار السلطات الروسية عن استئناف حركة الطيران والسياحة إلى كافة المطارات المصرية.