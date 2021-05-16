ضبط 30 قطعة سلاح ناري و98 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أو وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط عدد 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهم، ضمت (2) بندقية آلية، (2) بندقية خرطوش، (26) فرد محلى، (24) طلقة مختلفة الأعيرة، (165) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 35420 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالى 3259 محكومًا عليهم، 142 حكم جناية، و10132 حكم حبس جزئى، و2339 حكم حبس مستأنف، و16734 حكم غرامة، و6073 مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (98) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (99) متهم ، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (5٫893 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3٫631 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (6٫920 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫325 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (8 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (252 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (196 جرام)، كمية من مخدر آيس وزنت (55 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (10جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (180 جرام)، (1125) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (23) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (152) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26089) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.