الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 30 قطعة سلاح ناري و98 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أو وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة. 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط عدد 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهم، ضمت (2) بندقية آلية، (2) بندقية خرطوش، (26) فرد محلى، (24) طلقة مختلفة الأعيرة،  (165) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 35420 حكمًا قضائيًا متنوعًا  بإجمالى 3259 محكومًا عليهم، 142 حكم جناية، و10132 حكم حبس جزئى، و2339 حكم حبس مستأنف، و16734 حكم غرامة، و6073 مخالفة.

 

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (98) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (99) متهم ، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (5٫893 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3٫631 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (6٫920 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫325 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (8 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (252 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (196 جرام)، كمية من مخدر آيس وزنت (55 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (10جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (180 جرام)، (1125) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (23) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

 وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (152) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26089) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

حكم قضائى سلاح نارى الداخلية الأسلحة النارية وزير الداخلية الامن العام ضبط الخارجين على القانون قطاع الأمن العام

الأكثر قراءة

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

حقيقة تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

فتح معبر رفح استثنائيًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

19 ألفا و658 منفذًا لصرف المعاشات حتى الأول من مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ

نتنياهو: تنتظرنا أيام صعبة فى غزة

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها