الكويت: الجرائم الإسرائيلية في القدس انتهاك لكل الأعراف الدولية

قال وزير خارجية الكويت، في كلمة خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، إن بلاده تدين وتستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضاف: أن التصعيد الإسرائيلي يهدد أمن وسلام المنطقة، وأن الجرائم الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية .

كان قد قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع العثيمين خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي للمنظمة من جدة، "ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف"، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة".

وشدد العثيمين على أن إسرائيل تقوم بأعمال عدوانية في محيط الأقصى بانتهاك للمقدسات، مضيفا أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الفلسطينيين بدولة بحدود 1967".

وتابع العثيمين "الملك سلمان أكد مرارا على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وكان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، أكد اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.

وقال المالكى "لن ترهبنا الالة الإسرائيلية فى التنازل عن حقوقنا".

وأضاف المالكى فى كلمته أمام الوزراء العرب خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية جديدة.

وشدد المالكى على أن مدينة القدس خط أحمر والاحتلال الإسرائيلى زائل.

وأشار المالكى إلى أن القصف الهمجي لوقات الاحتلال الإسرائيلى تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

كما طالب ال سعود فى كلمته اليوم خلال الاجتماع الإفتراضى، المجتمع الدولى الى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات والعدوان الأإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

وأعلن الوزير السعودى أن المملكة تدعم أى عمليات لدفع عمليات السلام وتحقيقه فى المنطقة.

وجدد وزير الخارجية دعم بلاده للجهود الرامية فى تحقيق السلام، بجانب دعم المملكة لفلسطين حكومة وشعبا.