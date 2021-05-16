الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: الجرائم الإسرائيلية في القدس انتهاك لكل الأعراف الدولية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 قال وزير خارجية الكويت، في كلمة خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، إن بلاده تدين وتستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 وأضاف: أن التصعيد الإسرائيلي يهدد أمن وسلام المنطقة، وأن الجرائم الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل الأعراف الدولية .

كان قد قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع العثيمين خلال كلمته بالاجتماع الافتراضي للمنظمة من جدة، "ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف"، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة".

وشدد العثيمين على أن إسرائيل تقوم بأعمال عدوانية في محيط الأقصى بانتهاك للمقدسات، مضيفا أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الفلسطينيين بدولة بحدود 1967".

وتابع العثيمين "الملك سلمان أكد مرارا على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة". 

وكان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، أكد اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.

وقال المالكى "لن ترهبنا الالة الإسرائيلية فى التنازل عن حقوقنا".

وأضاف المالكى فى كلمته أمام الوزراء العرب خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية جديدة.

وشدد المالكى على أن مدينة القدس خط أحمر والاحتلال الإسرائيلى زائل.

وأشار المالكى إلى أن القصف الهمجي لوقات الاحتلال الإسرائيلى تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

كما طالب ال سعود فى كلمته اليوم خلال الاجتماع الإفتراضى، المجتمع الدولى الى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات والعدوان الأإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

وأعلن الوزير السعودى أن المملكة تدعم أى عمليات لدفع عمليات السلام وتحقيقه فى المنطقة.

وجدد وزير الخارجية دعم بلاده للجهود الرامية فى تحقيق السلام، بجانب دعم المملكة لفلسطين حكومة وشعبا.

غزة فلسطين إدانة الإحتلال الكويت أمين مجلس التعاون

الأكثر قراءة

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

حقيقة تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

فتح معبر رفح استثنائيًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

19 ألفا و658 منفذًا لصرف المعاشات حتى الأول من مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ

نتنياهو: تنتظرنا أيام صعبة فى غزة

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها