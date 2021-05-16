«العفو الدولية»: الهجمات المباشرة على المدنيين والبنايات «جرائم حرب»

أكد منظمة العفو الدولية، اليوم الأحد، أن الهجمات المباشرة على المدنيين والبنايات تعد جرائم حرب، وفقا لما أوردته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأمس أكدت المنظمة أن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة.

وقالت المنظمة فى بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وتابع التقرير "هناك تقارير مقلقة تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يعكس أنماطًا سابقة من القوة المفرطة".

كما أكدت المنظمة فى تصريحات سابقة أنه يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية لاندلاع العنف الأخير، بما في ذلك الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي طال أمدها، ضاربة المثل بالإخلاء القسري وسلب الفلسطينيين منازلهم في الشيخ جراح وغيره.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الغارات أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة 45 آخرين، معظهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت الطواقم الطبية، جثمان الشهيد الطبيب أيمن أبو العوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 100 غارة، في مختلف محافظات القطاع، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في شارع الثورة وسط مدينة غزة، ما تسبب بتدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل وبأضرار بليغة في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ومخزن العهد التابع لها، فضلا عن الأضرار الكبيرة في البيوت المحيطة بالمكان.