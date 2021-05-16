حقيقة تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة، وأن الميناء خالِ من أي بقع زيتية، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء تم التنسيق مع مسؤولي البيئة بالميناء للتأكد من عدم ورود أي بلاغات عن وجود أي تلوث مع الدفع بفرق مكافحة التلوث وتمشيط المياه بالميناء، حيث أسفرت المتابعة عن عدم وجود أي آثار لأي بقع زيتية بالميناء، مُشيرةً إلى امتلاك الوزارة خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث بالزيت بما في ذلك مراقبة التصريف غير القانوني للملوثات الزيتية والملوثات الأخرى.

وفي سياق متصل، تتبنى الوزارة تلك الخطة من خلال الوسائل الحديثة لصور الأقمار الصناعية لمراقبة أي ملوثات بالمياه المحلية والإقليمية، وأيضاً تلقي بلاغات حوادث التلوث بالزيت من أصحاب السفن أو مشغليها أو المسؤولين عنها، أو بعض الهيئات الحكومية، أو من المتسببين عن وقوع الحادث أو جمهور العامة، وفور تلقي البلاغ يتم الدفع بفرق مكافحة التلوث التابعة للوزارة لمعاينة التلوث، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة في حدوث هذا التلوث، والأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

رصد ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ويواصل المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء متابعة ورصد ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وفحصه بشكل دوري، وتحري الدقة ومراجعة ما يجري نشره مع المصادر المعنية بما هو منشور والوقوف على حقيقته.

كما يرد على أي شائعات استنادا لمصادرها الرسمية في الوزارات المعنية بما يردده المواطنون، أو يتم تداوله بشكل موسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي من المواقع الإلكترونية بغرض إثارة المواطنين وزعزعة استقرار البلاد والنيل من ثقة المواطنين في قياداتهم السياسية، الأمر الذي يترصد له فريق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بعناية شديدة وفق خطة محكمة يديرها عدد من الشباب المتميز تحت إدارة قيادات وطنية تتميز بالكفاءة.