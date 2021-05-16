«البورصة» تعاود العمل غدا مع ترقب حسم الأحداث الجيوسياسية

مع توقعات بتحسن آداء المؤشرات

تعاود البورصة المصرية عملها غد الإثنين بعد عطلة استمرت نحو 5 أيام متصلة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتترقب مؤشرات البورصة المصرية ومتعامليها حسم عدد من الملفات والأحداث التي من شأنها التأثير بشكل مباشر على آداء السوق ككل، من بينها الأضاع في فلسطين والتطورات اليومية، بالإضافة إلى ما يتعلق بعودة مفاوضات سد النهضة.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، إن الأيام الخمس الماضية شهدت العديد من الأحداث والتطورات السريعة فى أكثر من ملف، جاء أبرزها أزمة احتدام الصراع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال وما خلفته من أزمات سياسية، بالإضافة إلى الدعوة لمفاوضات تتتعلق بشأن سد النهضة قبل الملئ الثاني.

وأضاف حسن، أن عطلة عيد الفطر شهد متغيرات كبرى فى آداء أسواق المال العالمية والتي مرت بموجة تصحيح عنيفة ومركزة، لكنها عاودت التعافى من جديد مع نهايات تعاملات يوم الخميس والجمعة الماضيين، وهو الأمر الذى نجت منه البورصة المصرية خاصة أن أسواق الأسهم الأمريكية خسرت قرابة 1300 نقطة دفعة واحدة، والذي كان له بالغ الأثر على جميع أسواق العالم.

وأشار العضو المنتدب لـ"بلوم للسمسرة في الأوراق المالية"، إلى أن البورصة المصرية تترقب أيضا عودة السيولة بنحو تدريجى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد عودة عدد ساعات التداول لطبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، موضحا أن دخول شركات مصرية لمؤشر “مورجان ستانلي” مثل "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وأيضا “موبكو”، ستعملان على جذب سيولة جديدة من قبل شرائح مختلفة سواء على مستوى المؤسسات والصناديق بمختلف جنساتها أو على مستوى الأفراد، مضيفا أن هدوء الأحداث الجيوسياسية ستعمل على استقرار الأسواق بشكل عام و البورصة المصرية بشكل خاص، لتعاود تخطى مستويات المياري جنيه من جديد.

كانت البورصة قد عطلت تعاملاتها بدءا من الأربعاء الماضي بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع انخفاض مؤشرها الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.93% مغلقًا عند مستوى 13047.42 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1246.99 نقطة.وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 342.4 مليار جنيه إلى 348.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.