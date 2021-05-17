الثقة بالنفس والرياضة.. كيف تربي نانسي عجرم بناتها؟

تحرص الفنانه نانسي عجرم على مشاركه جمهورها تفاصيل حياتها اليومية وطرق التربية الخاصه ببناتها الثلاث، وقدرتها على احتوائهن، وتخصيص وقت لكل نشاط يقومن به طوال الوقت من لعب وحتى التيك توك وخلال السطور التالية نوضح طريقة تربية نانسي عجرم لبناتها .

البرامج الحديثة ومتابعتهن

تتابع الفنانه نانسي عجرم التحديثات الأخيرة بالنسبة للبرامج وظهر على الساحة الآن برنامج "التيك توك" وهو برنامج حديث يقوم بتحميله عدد كبير من الشباب وانتشر خلال فترة الكورونا بصورة كبيرة .

وظهرت نانسي عجرم في فيديو مؤخرًا يظهر فيه بناتها وهن يستخدمن "التيك توك"، وقبله ظهر فيديو وهن يقنعن نانسي بتحميلهن التيك توك ويستخدموه وبالفعل اقتنعت نانسي وبدء ينشران الفتيات فيديوهات لهن عبر البرنامج ولكن تحت اشرافها .

النظام الغذائي

تحرص الفنانه نانسي عجرم على اتباع نظام غذائي صارم حيث إدخال الفاكهة والخضروات لنظامهم بشكل يومي والعمل على تناول الأطعمة المفيدة بل تحرص على تصوير فيديوهات في المطبخ وخلال مشاركة اعدادهن للطعام .

الثقة بالنفس

تعطي نانسي الثقة بالنفس للفتيات وكانت مشاركة في حملة تخص الطفل من قبل وأكدت على اعطاؤه الثقة بالنفس فهذا أمر ضرورى بالنسبة لهم ويشعرون به من خلال تركه لاختيار ما يحب وإن كان لا ضرر عليه اذا نتركه للاختيار وتحمل النتيجة .

وقتها لبناتها

لديها ثلاث بنات وهما إيلا وليا وميلا وعندما تم سؤالها على خوضها لعالم التمثيل قالت لدي ثلاث مسؤليات كيف أتركهم وأمثل، التربية مسؤلية كبيرة وهن لازالن صغيرات.

ممارسة الرياضة

وايضًا تحرص نانسي عجرم على ممارسة الرياضة برفقة بناتها لتشجيعهن على الممارسة أغلب أيام الأسبوع فهي تحرص على الظهور طوال الوقت في رشاقتها المعهودة .

تهتم بالتفاصيل

قالت نانسي عجرم أنها دائمًا ما تهتم بالتفاصيل التى تخص بناتها فسابقًا في لقاء على مجلة “لها ” قالت أن كل صغيرة وكبيرة تخص بناتها تحرص على متابعتها فهي لا تترك الأمر للعاملين معها بالمنزل على سبيل المثال فهي تحرص على القيام بهذا بنفسها خاصة التفاصيل الدقيقة التى تخص البنات .

تشارك الفنانه نانسي في العديد من الفعاليات والمهرجانات بمصر وعدد من الدول العربية وذلك بالأعياد والمناسبات الهامه.

