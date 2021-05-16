المدارس تستعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020-2021، عن منهج الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي ما يقرب من مليون و600 ألف طالب وطالبة الامتحانات وفقا لجدول كل مديرية تعليمية على حدة، على أن تبدأ بعض المحافظات نهاية شهر مايو الجاري والبعض الآخر أول شهر يونيو المقبل.

كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وشددت الوزارة أيضا، على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب، وضرورة ارتداء جميع الطلاب والمراقبين الكمامات، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة دخول اللجان، مع الالتزام بالتباعد بين الطلاب، وأن يكون العدد باللجنة بحد أقصى 14 طالبا في كل لجنة تعليمية.

وحددت الوزارة ، أن تعقد امتحانات منفصلة لكل مادة على حده وليس مجمع، وستكون كل يوم امتحان مادة .

كما قررت الوزارة، أن تحسب درجة المادة الواحدة بواقع 100%، وتتنوع الأسئلة بين المقالي والاختيار من متعدد، في المواد الأساسية "علوم عربى ورياضيات ودراسات وإنجليزى".

وتجري امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وستكون الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

جدير بالذكر، أن الوزارة شددت على إلزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين بارتداء الكمامات، وضرورة توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل السماح لهم بدخول المدارس او اللجان الامتحانية، و تجهيز غرفة عزل وطبيب زائر داخل المدارس او اللجان الامتحانية لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة أو اكتشاف أي حالة كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين.