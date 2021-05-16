اجتماع طارئ للجنة فلسطين بالبرلمان العربي لبحث التصعيد الإسرائيلي

الثلاثاء..

من المقرر أن تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعا طارئا لها، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي يوم الثلاثاء المقبل، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، وفقا لبيان السفارة الفلسطينية.

توصيات مهمة

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ومن المقرر رفع نتائج اجتماع اللجنة إلى الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة و اقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وانتهى قبل قليل الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

القدس خط أحمر

وأكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.

وقال المالكى "لن ترهبنا الالة الإسرائيلية فى التنازل عن حقوقنا".

وأضاف المالكى فى كلمته أمام الوزراء العرب خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية جديدة.

وشدد المالكي على أن مدينة القدس خط أحمر والاحتلال الإسرائيلي زائل.