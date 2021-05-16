لاستثمارها تجاريا.. خطة لاستغلال ممتلكات «الري» بالمحافظات

تستمر وزارة الموارد المائية والرى، فى حصر كافة أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية، ومتابعة يومية من الإدارة المركزية للأملاك بالرى.



تفقد المهندس أيمن عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للأملاك ورئيس فريق العمل بوزارة الموارد المائية والرى، بحضور مدير عام الأملاك بمصلحة الري ومسئولى رى كفر الشيخ، عددًا من المساحات والمواقع التابعة للري، والتي يمكن استغلالها واستثمارها في الأنشطة التجارية المختلفة واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات، والتى تضمنت الأسوار الخارجية لاستراحتي رئيس الإدارة المركزية ومدير عام الرى والواقعة بمواجهة جامعة كفر الشيخ، ومخازن الصرف غير المستغلة والموجودة خلف إدارتي صرف شرق وغرب.



كما تم تفقد عدة أراضى وممتلكات لوزارة الموارد المائية والري منها المساحة غير المستغلة بالسور الخارجي بهندستي صرف كفر الشيخ والرياض والعمارة السكنية الخاصة بالصرف بحي تالت بالمدينة، وذلك لإمكان تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.



وأكد المهندس أيمن عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للأملاك، إن ذلك يأتى فى إطار خطة الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف واستغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين اجهزة الوزارة المختلفة و بالتنسيق مع كافة محافظات الجمهورية .



وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأملاك، أنه يتم تنفيذ خطوات حصر كافة الأملاك، والاستعانة بالمنظومة الإلكترونية لإدارة أصول الدولة، والإستغلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، وإعداد قواعد بيانات متكاملة لإحكام السيطرة عليها من التعديات وزيادة الإيرادات من تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأصول.



يذكر أن مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع هيئة المساحة بالرى، تقومان من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحي لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المباني والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.