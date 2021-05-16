«الحماية المدنية» تنقذ سيدة محتجزة في مصعد بمدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة فى إنقاذ سيدة تم احتجازها داخل مصعد “أسانسير” نتيجة تعطله، وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوجود سيدة مُحتجزة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، و على الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذها وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات و قدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ.



- الأحوال المدنية تستخرج بطاقات لذوى الاحتياجات بمنازلهم

في سياق آخر أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لإحدى السيدات محجوزة بإحدى المستشفيات بالقاهرة) وكذا (شقيقين من ذوى الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهما) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

و أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى (قرية شما بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) وكذا قرى (الجريد – حاذق بمركز شرطة بيلا – برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

- قافلة خدمية لمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية



كما أوفدت وزارة الداخلية بقافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين إستهدفت منطقة بشاير الخير 1 بمحافظة الإسكندرية ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة إيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى قريتى (جزيرة الحجر بمركز شرطة الشهداء ، زاوية راذين بمركز منوف) بمحافظة المنوفية ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

قافلة خيرية في الإسكندرية