أمين «التعاون الإسلامي» يُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين

انتهى قبل قليل الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقد بطلب من السعودية؛ لبحث التصعيد في فلسطين.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع العثيمين خلال كلمته بالاجتماع الافتراضى للمنظمة من جدة: "ندين العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين والقدس الشريف"، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة".

وأكد أن إسرائيل تقوم بأعمال عدوانية في محيط الأقصى بانتهاك للمقدسات، لافتًا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد حق الفلسطينيين بدولة بحدود 1967.

وتابع "الملك سلمان أكد مرارا على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

كان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، أكد في وقت سابق اليوم، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.

وقال المالكي: "لن ترهبنا الالة الإسرائيلية فى التنازل عن حقوقنا".

وأضاف المالكى فى كلمته أمام الوزراء العرب خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية جديدة.

وشدد المالكى على أن مدينة القدس خط أحمر والاحتلال الإسرائيلى زائل.

وأشار المالكى إلى أن القصف الهمجي لوقات الاحتلال الإسرائيلى تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني "متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها.

كما طالب ال سعود فى كلمته اليوم خلال الاجتماع الإفتراضى، المجتمع الدولى الى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات والعدوان الأإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

وأعلن الوزير السعودى أن المملكة تدعم أى عمليات لدفع عمليات السلام وتحقيقه فى المنطقة.

وجدد وزير الخارجية دعم بلاده للجهود الرامية فى تحقيق السلام، بجانب دعم المملكة لفلسطين حكومة وشعبا.