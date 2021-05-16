«لن تحدث مرة ثانية».. جملة تُنهي واقعة «التنمر» على أجنبي بـ«الكركديه» بالتصالح

كشفت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، عن تفاصيل التصالح وصرف 3 أطفال تنمروا على شخص أجنبي أثناء تواجده في محل تجاري بمنطقة المعادي.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الأطفال كانوا يستقلون دراجة نارية وألقوا مشروب «كركديه» على ملابس مواطن يحمل جنسية إحدى الدول أثناء تواجده بأحد المحال بمنطقة المعادي، وفروا هاربين، وأمام النيابة اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح وقدموا اعتذارا للأجنبي الذي وافق على إلغاء المحضر بسبب كونهم أطفالا، عقب تعهد ذويهم بعدم ارتكابهم الواقعة مرة أخرى.

البداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بالتنمر على شاب بمنطقة المعادي.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أطفال مقيمون بدائرة قسمي شرطة «المعادي، دار السلام» وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤهم، حيث حضروا بصحبة والد أحدهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبسؤال المجني عليه رفض اتخاذ ثمة إجراء قانوني، وأبدى رغبته في الصلح والتراضي مع المشكو في حقهم لكونهم أطفالا، واعتذارهم وذويهم له.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

- عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.