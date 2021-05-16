إنقاذ 25 من كبار وصغار بلا مأوى خلال رمضان وعيد الفطر

نجح برنامج “أطفال بلا مأوى” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فى إنقاذ أكثر من 25 من كبار وأطفال بلا مأوى خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استمرار عمل الوحدات المتنقلة للبرنامج للبحث عن الصغار والكبار بلا مأوى.



من جانبه أكد حازم الملاح المتحدث الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى للدستور، أنه يوجد 21 مؤسسة فى 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة فى عدد من المحافظات التى تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.



وأكد أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.

دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وجهت بدمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

برنامج أطفال بلا مأوى

ويعمل برنامج أطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".