الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في تصريح خاص للدستور..

الانبا مكاريوس اسقف المنيا: وضع الأقباط في 2021 أفضل بلا شك

الانبا مكاريوس أسقف
الانبا مكاريوس أسقف المنيا

تحدث الانبا مكاريوس اسقف المنيا، في تصريحات خاصة للدستور، عن وضع الأقباط في 2021.

وقال:""ليست لنا مطالب، وإنما حقوق نطالب بها".. أمّا بخصوص وضع الأقباط في 2021 فهو أفضل بلا شك من ذي قبل، والفضل يرجع إلى عناية الله أولًا، وتفهُّم المسئولين لاحتياجات الأقباط ثانيًا، وهي احتياجات بسيطة لا تكلّف شيئًا سوى قناعة المسئول بأننا شركاء في الوطن.

 

الخماسين المقدسة

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الأكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الاحد".

كما علقت الكنائس المصرية، خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن، وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.

الأنبا مكاريوس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الانبا مكاريوس اسقف المنيا إيارشية المنيا

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