كشفت مي نجلة الفنانة نادية العراقية عن تحديد موعد ومكان جنازة والدتها الفنانة نادية العراقية بعد وفاتها متأثرة بكورونا بأحد المستشفيات بعد وجودها منذ أسابيع وتدهور حالتها الصحية حتى أعلنت صباح اليوم عن خبر وفاتها في المستشفى بعد تراجع حالتها الصحية بدرجة كبيرة للغاية.

موعد جنازة نادية العراقية

وكشفت ابنة “العراقية” عن تحديد موعد ومكان جنازة الفنانة نادية العراقية بعد وفاتها متأثرة بـ كورونا أن تتشيع الجنازة من أمام مستشفى جنة إلى مدافن العائلة فى طريق الواحات وصلاة الجنازة بجامع الحجاز في الهرم، عقب صلاة الظهر حيث كتبت ابنتها مي محروس عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "صلاة الجنازة على المرحومة أمي في جامع الحصرى السادس من أكتوبر . عقب صلاة الظهر".

سبب وفاة نادية العراقية

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات وإدخالها الرعاية المركزة.

ونشرت مي ابنة الفنانة الراحلة رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحدثت فيه عن أزمة والدتها ، قالت فيها:"ماما إنتي هتقومي بالسلامة، أنا عند حسن ظني بالله إنك هترجعيلنا البيت بألف سلامة حتى لو يوم واحد بس اشوفك فيه وحشتيني أوي وسامحيني مفيش حاجة في ايدي يا ماما غير إني ادعيلك انتي طيبة وجدعة والناس بتحبك وربنا بيحبك وهترجعيلنا البيت بألف خير وسلامة.. اللهم هَون واشفيها وخفف المها وريح قلب ابويا وطمنه عليها".

وخلال أيام قليلة تراجعت الحالة الصحية لنادية العراقية تدهورت وهبطت نسبة الأكسجين في الرئة بطريقة مخيفة وصلت إلى أقل من 60% مع وجود نزيف في العين مع بعض الاضطرابات الأخرى بالإضافة إلى معاناتها خلال الأشهر الماضية من وعكات صحية أخرى.

أعمال نادية العراقية

وقدمت نادية العراقية عدة أعمال كوميدية في مصر وكانت آخر أعمالها مشاركتها في المسلسل الكوميدي أحن أب مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش والذي عرض عبر قناة الحياة من 15 حلقة خلال الموسم الرمضاني، وتميزت نادية بأدوارها الكوميدية المميزة ومن أهم أدوارها في السينما المصرية فيلم أبو علي مع كريم عبد العزيز ومنى زكي وحققت نجاحا كبيرا بمشاهد عمه منى زكي.