«البرهان» يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، صباح اليوم الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام ، يشارك خلالها في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وسيخطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

وسيشارك في مؤتمر باريس بجانب رئيس مجلس السيادة، كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين بالدولة.

حمدوك

يأتي هذا فيما غادر الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر " نادي باريس الاقتصادي".

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، قبيل مغادرة الوفد، إن انعقاد المؤتمر يعد غاية في الأهمية، حيث يعد أكبر منتدى دولي يتم من خلاله تقديم السودان للعالم، بعد رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وهو بمثابة تدشين لعودته للمجتمع الدولي وانخراطه بشكل إيجابي فاعل بعد أن ظل محروما من المشاركات الدولية بسبب ممارسة النظام السابق.

وأضافت أن المؤتمر ينظر في أربعة ملفات وأهداف أساسية تهم السودان الأولى تقديمه للعالم مرة أخرى، وثانيا مسألة إعفاء الديون بعد أن أوفى بكافة التزاماته بتطبيقه السياسات الاقتصادية، وفق ما اقتضت المنظومة الدولية والمالية العالمية في هذا الخصوص، والثالثة مسألة الانفتاح للتعامل مع مؤسسات التمويل العالمية، وبدت متفائلة في أن يتحقق للسودان ما يصبو إليه في هذا المنحى.

مستقبل السودان

يذكر أن الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء يضم فقط (31) من المعنيين بفعاليات مؤتمر باريس.

يأتي هذا فيما أكد محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، أمس السبت، أن دخول البنوك العالمية للسودان محور رئيسي ومطلوب بشدة لتنفيذ المشروعات المطروحة في المؤتمر ولمستقبل السودان ولتنفيذ كل الطلبات العالمية.