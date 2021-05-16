الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفلسطينى: القدس خط أحمر.. ولن تُرهبنا الآلة الإسرائيلية

رياض المالكى
رياض المالكى

أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لفصل عنصري إسرائيلي.

وقال "المالكى": "لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية للتنازل عن حقوقنا"، وفقا لما نقلته قناة "العربية" قبل قليل.

وأضاف المالكى فى كلمته أمام الوزراء العرب خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أشعلت انتفاضة فلسطينية جديدة.

وشدد على أن "مدينة القدس خط أحمر والاحتلال الإسرائيلى زائل"، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم أسلوب الفصل العنصرى الأبارتايد بين الفلسطينيين بجانب الانتهاكات بحق المنشآت والأماكن الدينية.

وأشار إلى أن القصف الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلى تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي".

وطالب المحاكم الدولية والمجتمع الدولى بمحاسبة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطينى وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل ومن يعاونها، وحماية الشعب الفلسطينى من بطش الاحتلال وحذر الشركات العاملة مع المستعمرات.

واختتم:"شعبنا ليس وحيدا ولن نرحل، نحن أقوياء بكم وبقراراتكم وشعوبكم وسنعمل بكل جهد للحفاظ على فلسطين وشعبها ومؤسساتها".

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المساس بها.

كما طالب آل سعود خلال الاجتماع المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه الانتهاكات والعدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية.

وأعلن الوزير السعودى أن المملكة تدعم أى عمليات لدفع عمليات السلام وتحقيقه فى المنطقة.

وجدد وزير الخارجية دعم بلاده للجهود الرامية لتحقيق السلام، بجانب دعم المملكة لفلسطين حكومة وشعبًا، وفقًا لقناة العربية.

وزير الخارجية الفلسطيني القدس منظمة التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية السعودي

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