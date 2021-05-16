181 شهيدا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت مصادر صحية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 181 فلسطينيا بينهم 52 طفلا و1225 إصابة منذ بدء التصعيد في القطاع، فيما تجدد القصف المتبادل على القطاع ومدن الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقلت فضائية “الحدث” في خبر عاجل، قبل دقائق.

وكانت الحصيلة السابقة في قطاع غزة على مدار أسبوع من التصعيد العسكري الإسرائيلي بلغ، 174 شخصا، من بينهم 47 طفلاً و29 امرأة و1200 مصاباً بجراح مختلفة.

وكانت مصادر صحية فلسطينية في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 23 شخصًا في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، أشرف عليها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في ليلة شهدت مشاركة أكثر من 200 طائرة حربية في الهجمات.

واستهدفت الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الليلة الماضية، 4 منازل في حي الرمال غربي مدينة غزة، وهي أعنف هجوم منفرد منذ بدء التصعيد العسكري الإسرائيلي قبل أسبوع.

وذكرت المصادر الطبية ان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة غزة أسفرت عن 45 جريحاً، معظمهم نساء وأطفال، في حين لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وينشلون جثثا من تحت أنقاض البيوت المدمرة.

وذكرت مصادر طبية في غزة ان طواقم الإنقاذ لا تزال تقوم بأعمال البحث عن ناجين تحت الركام، حيث تمكنت من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة بغزة.

قصف 40 موقعا استخدمت لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

وأفادت فضائية “العربية” بأن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مباني سكنية في خان يونس وتل الهوى، اليوم الأحد، كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الحدودية مع قطاع غزة، بينما مددت إسرائيل حالة الطوارئ إلى يوم غد الاثنين.

وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن الغارات الإسرائيلية دمرت مقري وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منزله في خان يونس، إلا أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء استهداف المنزل.

كما أكد أن سلاح الجو الإسرائيلي استهداف منازل ومكاتب تابعة لثلاثة من قادة حماس في غزة، وكذلك استهداف شبكة أنفاق حماس في غزة بـ100 قذيفة موجهة، وقصف 40 موقعا استخدمت لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقصف العشرات من مصانع ومخازن الأسلحة التابعة لحماس، مؤكداً أن قرابة 2900 صاروخ تم إطلاقها من قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية، اعترضت منها منظومة القبة الحديدة قرابة 1150 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة.