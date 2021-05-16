الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وارتداء الكمامات

تحرير 210 محاضر مخالفات لمحلات ومقاهى ومواطنين في أسيوط

مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحملات المكثفة التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية بمراكز واحياء المحافظة، مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء.


وأوضح محافظ أسيوط إن الحملات أسفرت عن تحرير 210 محاضر متنوعة لعدم التزام بمواعيد الغلق وعدم ارتداء كمامة وفض سرادقات عزاء وافراح خلال يوم واحد تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

- عدم الالتزام بمواعيد الغلق ارتداء الكمامات أبرز المخالفات 

 وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد تلقى تقريرًا من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة بيان بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد لتنفيذ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمقاهي والتي بلغت 210 محضر متنوع وتمثلت فى محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم ارتداء كمامة واقية ومحاضر نظافة وبيئة وإشغالات وفض أسواق وأفراح و سرادقات عزاء. 

- تكثيف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية


ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بضرورة اليقظة التامة وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون او تقاعس طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي،  وزير التنمية المحلية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

حملات غلق المحال باسيوط (7)
حملات غلق المحال باسيوط (7)
حملات غلق المحال باسيوط (1)
حملات غلق المحال باسيوط (1)
حملات غلق المحال باسيوط (2)
حملات غلق المحال باسيوط (2)
حملات غلق المحال باسيوط (8)
حملات غلق المحال باسيوط (8)
حملات غلق المحال باسيوط (9)
حملات غلق المحال باسيوط (9)
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