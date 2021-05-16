الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الديون» تدفع شابًا لقتل عمته وابنتها في 15 مايو.. وقرار من النيابة ضده

الضحايا
الضحايا

أمرت نيابة حلوان الكلية، اليوم الأحد، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتمزيق جسد عمته ونجلتها في مجاورة 12 بمنطقة 15 مايو، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليهما وجود 6 طعنات بالصدر للأولى وطعنتين للثانية، لقيتن أنفاسهن في الحال.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه اعتاد زيارة عمته «نجوي»، ونجلتها «نورهان حسام»، داخل شقتهما بمجاورة 12 بدائرة قسم شرطة مايو، لقضاء طلباتهما والاطمئنان عليهن ولكن في الفترة الأخيرة تدهورت أحواله المادية وتراكمت عليه الديون.

وأكد أنه خلال زيارتهما في العيد وعقب جلوسه وذهابهن لإعداد مشروب له وجد هواتف المحمولة في الصالة فقرر سرقتهما ولكن عمته رأته وبدأت تعاتبه وتسبه وحضرت على آثر ذلك الأخرى فلم يشعر بنفسه إلا وهو يطعنهن بسكين خوفًا من الفضائح، وثم فتش الشقة لسرقتها فلم يجد شيء، وفرهاربًا حتى تم ضبطه.
كانت النيابة العامة أمرت بتشريح الجثتين، وإعداد تقرير حول أسباب الواقعة وملابساتها،والتصريح بالدفن عقب ذلك.

ودلت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة مقتل سيدة وابنتها على يد ابن شقيقها أن السبب السرقة.

وعثرت مباحث قسم شرطة 15 مايو على جثتين لسيدة ونجلتها مصابتين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق الضحية وقام بقتلها ونجلتها بسبب خلافات عائلية.

تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15مايو، بلاغًا بالعثور على جثتين لربة منزل ونجلتها، داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالانتقال وفحص جثامين الضحايا تبين إصابتهما بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقها وقام بقتلها هي ونجلتها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

187237064_221686789404423_5651191890150370432_n
187237064_221686789404423_5651191890150370432_n
نيابة حلوان الكلية 15 مايو تحريات المباحث قتل أخبار حوادث

الأكثر قراءة

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

وفاة الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا

«لن تحدث مرة ثانية».. جملة تُنهي واقعة «التنمر» على أجنبي بـ«الكركديه» بالتصالح

«فبركة الإرهابية».. حقيقة استعادة السيارات المسروقة مقابل دفع مبالغ مالية للجناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ

نتنياهو: تنتظرنا أيام صعبة فى غزة

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها