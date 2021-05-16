إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز وقرى المحافظة مستمرة،خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك وأيام الإجازات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل بحسم معها.



وأكد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون أو تقاعس، مشددا على أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لما تمثله من مصدر للأمن الغذائي.

- إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية في المهد



وأشار المحافظ انه تم تنفيذ إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية في مهدها خلال يوم واحد وذلك تنفيذا لأعمال لجان الرصد والمتابعة بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة كافة أشكال التعديات على الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو استغلال فترة إجازات العيد للبناء المخالف بدون ترخيص.



وأوضح "سعد" أن الاجهزة التنفيذية بمركز البدارى برئاسة محمد حسن، رئيس المركز نفذت أعمال ازالة وفك شدة خشبية بنزلة عطية التابعة للعقال البحري، و إزالة تعدى على ارض زراعية بقرية الكوم الاحمر وتم تحرير محضرين بالمخالفتين واتخاذ الاجراءات القانونية ، وفى مركز الغنايم وتحت اشراف خالد عويس رئيس المركز وبمشاركة رؤساء القرى تم تنفيذ إزالة فورية بقرية دير الجنادلة وإزالة مخالفة تعدى على أرض زراعية بقرية المشايعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم تنفيذ فك شدة خشبية لبناء دور ثانى بقرية العزايزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

- تنفيذ عدة إزالات في قريتى المنشاة الكبرى ومير



وتمكنت الاجهزة التنفيذية بمركز القوصية برئاسة المهندسة هويدا شافعي بدوي، رئيس المركز، وباشراف مصطفى فتحي عبدالحكيم، نائب رئيس المركز من تنفيذ إزالة تعديات على اراضى زراعية تابعة للمدينة، وتنفيذ الإزالات للتعديات الموجودة بقريتي المنشاة الكبرى ومير بمشاركة صالح البارودي، رئيس الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى ومحمد عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية بمير، وتم إزالة جميع التعديات الموجودة على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والشرطة لتنفيذ هذه الازالات بمعدات الوحدات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

- تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية لرصد المخالفات



وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ قراره الصادر بشأن تشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة بحيث تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.



حملات ازالة تعديات على اراضى زراعية بأسيوط (1)

حملات ازالة تعديات على اراضى زراعية بأسيوط (2)

حملات ازالة تعديات على اراضى زراعية بأسيوط (4)

حملات ازالة تعديات على اراضى زراعية بأسيوط (5)