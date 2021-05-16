الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منذ بدء الموسم

توريد 102 ألف طن قمح للشون والصوامع في الغربية

قمح
قمح

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم توريد نحو 102 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتى أمس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.


وناشد " أبو هاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- تقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال عملية التوريد


وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  قد أكد أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد. 
كما وجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 

توريد محمود طاهر الف قمح محصول الموسم الجديد للشون والصوامع الغربية

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