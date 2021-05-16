تشكيل لجنة طبية للمرور على مستشفيات عزل وعلاج كورونا في قنا

مديرية الصحة أكدت انخفاض معدل الإصابات

أكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، عن توافر كميات الأوكسجين وجميع الأدوية المختلفة، في جميع مستشفيات عزل وفرز مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، إنه يتم تقديم الرعاية الكاملة لمصابي فيروس كورونا، داخل مختلف مستشفيات العزل في مدن ومراكز المحافظة المختلفة، لافتاً إلي أن هناك لجنة مشكلة من قبل مديرية الصحة من أجل المرور على جميع المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية بمختلف أنواعها وتواجد الاطقم الطبية.

وأشار إلى انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس وعي المواطن والتزامه بالإجراءات الاحترازية الوقائية المحددة من قبل الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

- تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا



وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ،عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .



وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هى " وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط ، مركز صحة الأسرة بنجع حمادي،جمعية الإخلاص بمركز دشنا ، مركز صحة الأسرة بنقادة، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، مستشفى قوص المركزي"، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابية لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .



ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة والسكان أنه تم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الخميس الماضي الموافق 13 مايو الجاري، على أن تفتح أبوابها امام الجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقى اللقاح، مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني .