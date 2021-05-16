الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 14407 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14407 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14374 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

 كما أسفرت الجهود عن تحرير (1903) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و تم ضبط 286 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 2667 أرجيلة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

و يأتي ذلك في إطار جهوده الوزارة حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة،  للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية. 

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