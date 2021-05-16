وفاة الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا

كورونا يخطف الفنانة نادية العراقية

كشفت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، عن وفاة والدتها صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

وكتبت ابنة الفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إن إليه راجعون".

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات وإدخالها الرعاية المركزة.

ونشرت ابنتها مي محروس رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها:"ماما إنتي هتقومي بالسلامة، أنا عند حسن ظني بالله إنك هترجعيلنا البيت بألف سلامة حتى لو يوم واحد بس اشوفك فيه وحشتيني أوي وسامحيني مفيش حاجة في ايدي يا ماما غير إني ادعيلك انتي طيبة وجدعة والناس بتحبك وربنا بيحبك وهترجعيلنا البيت بألف خير وسلامة.. اللهم هَون واشفيها وخفف المها وريح قلب ابويا وطمنه عليها".

وكانت الحالة الصحية لنادية العراقية تدهورت مؤخرا وهبطت نسبة الأكسجين في الرئة بطريقة مخيفة وصلت إلى أقل من 60% ويحاول الأطباء التعامل مع الحالة خاصة بعد وجود نزيف في العين مع بعض الاضطرابات الأخرى بالإضافة إلى معاناتها خلال الأشهر الماضية من وعكات صحية أخرى وأن حالتها الصحية تأثرت كثيرا بالفيروس الجديد. وكانت نادية كشفت عن إصابتها بالفيروس الخطير قبل ما يقرب من أسبوع عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وبعدها بأيام تم نقلها للمستشفى ومنه إلى الرعاية المركزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة نادية العراقية مشاركتها في المسلسل الكوميدي أحن أب مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش والذي عرض عبر قناة الحياة من 15 حلقة خلال الموسم الرمضاني، وتميزت نادية بأدوارها الكوميدية المميزة ومن أهم أدوارها في السينما المصرية فيلم أبو علي مع كريم عبد العزيز ومنى زكي وحققت نجاحا كبيرا بمشاهد عمة منى زكي.



