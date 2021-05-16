«السرعة الزائدة السبب».. النيابة تكشف ملابسات تصادم سيارة وميكروباص بعين شمس

سفر عن مصرع شخص وإصابة آخر

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، في حادث تصادم وقع بين أتوبيس نقل جماعي وميكروباص فى توقيت الإفطار خلال الأيام الأخير من شهر رمضان الماضي بمنطقة الجراج في عين شمس بمحافظة القاهرة، أن السرعة الزائدة وراء الحادث عقب استلام تقرير المعمل الجنائي الذي أوضح أن الميكروباص كان يسير بسرعة كبيرة وتسببت في وقوع الحادث، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.



كانت النيابة قد أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي والاستعلام عن الحالة الصحية لشخص آخر أصيب في نفس الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

- تفاصيل الواقعة



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي وميكروباص، في توقيت الإفطار بمنطقة الجراج بدائرة قسم شرطة عين شمس، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين بوقوع حادث تصادم بين بين أتوبيس نقل جماعي وميكروباص فى توقيت الإفطار مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقل الجثة إلى المشرحة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- سيولة مرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة

وفي سياق منفصل شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم ، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر.



و انتشرت الخدمات المرورية، فيما ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.



و انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.



وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.